'Het leek een schatkaart', Feticu ging op jacht naar een Picasso

Feticu, afkomstig uit Roemenië en woonachtig in Nederland, schreef een boek over de zaak. Het werd eerder dit jaar uitgebracht in haar geboorteland, waar ook de daders vandaan komen. Ze denkt dat de tipgever haar daarom heeft geschreven.

"Ik geloofde het eerst niet", zegt ze over de brief. "Ik geloofde het voor 1 procent, maar ik vond het toch belangrijk om te checken. Als een don quichot. Als je zo'n kans krijgt, moet je het checken."

Een gok

In eerste instantie nam ze contact op met de politie in Nederland. Een rechercheur die aan de zaak had gewerkt beloofde terug te bellen, maar dat gebeurde niet. "Toen dacht ik: ik moet iets doen."

Bang om sporen te vernietigen was ze niet. "De politie had geen tijd blijkbaar. Wij geloofden ook niet dat we iets zouden vinden. Het was een gok."