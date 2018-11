'De vlammen achter ons werden groter en we konden geen kant op'

"Dit wachten duurt lang. En we weten niet hoe we ons huis gaan aantreffen." De Nederlandse Elsje Kibler-Vermaas logeert op dit moment bij familie. Zij en haar gezin moesten vorige week halsoverkop vluchten voor de bosbranden in Malibu, vlak bij Los Angeles. "We kregen 5 minuten om in te kunnen pakken wat we konden inpakken."

Het huis van de familie Kibler-Vermaas staat niet ver van Zuma Beach. "Het was heel beangstigend toen we in de file stonden en de grote rookwolk ons achtervolgde", vertelt ze. "Je zag de vlammen achter ons steeds groter worden en we konden geen kant op." Met wat bij elkaar geraapte spullen én de caravan wist het gezin na uren in de file uiteindelijk bij familie in veiliger gebied te komen.