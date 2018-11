Keuzegids: toename studenten gaat ten koste van kwaliteit universiteiten

Volgens de keuzegids schieten in Rotterdam de faciliteiten, zoals onderwijsruimtes, tekort.

Ook in Amsterdam speelt dit probleem. Zo kregen studenten noodgedwongen een college in Koninklijk Theater Carré. "Een mooie plek, maar volgens de studenten geen oplossing voor het probleem: ze uiten sterke kritiek op de faciliteiten", stelt de gids. In Amsterdam is de studie economie te weinig praktijkgericht en moet de toetsing bij bedrijfskunde beter.

Ook de universiteiten in Wageningen en Groningen groeiden, maar volgens de keuzegids blijft de kwaliteit van het onderwijs daar wel gegarandeerd. Wageningen Universiteit staat bovenaan de lijst van beste universiteiten, gevolgd door de Universiteit Twente en de Open Universiteit.