Britse kranten verdeeld over brexit-akkoord: 'We zitten in de brexsh*t'

De Britse kranten reageren op hun voorpagina's verdeeld op het besluit van het Britse kabinet zich achter het onderhandelaarsakkoord over de brexit te scharen.

Zonder uitzondering staat premier May in de berichtgeving centraal, die met het akkoord volgens de pers ook nadrukkelijk haar eigen politieke toekomst op het spel heeft gezet.

"Back May or sack May" (Steun May of ontsla May), kopt de gratis krant Metro. De Daily Mirror spreekt van een "oorlogskabinet". The Sun, fervent voorstander van een harde brexit, noemt het akkoord van May "zacht", waardoor er wanorde in haar kabinet is ontstaan.

"We zitten in de brexs*it", aldus de tabloid, die de dag van het brexit-referendum op 23 juni 2016 op de voorpagina nog als "onafhankelijkheidsdag" en "wederopstanding van Groot-Brittannië" bestempelde.