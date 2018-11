Natuurbeschermers boos op Frankrijk om afschieten weidevogels

Natuurorganisaties in Nederland en België zijn boos over de beslissing van de Franse overheid om het jachtverbod op de grutto met maar een jaar te verlengen, tot 2020. Dit betekent dat het vanaf dan mogelijk weer is toegestaan om grutto's af te schieten. "En dan te bedenken dat in Nederland en België heel veel geld wordt uitgegeven om de vogels juist te beschermen", zegt Hendrik Moeremans van Natuurpunt in België bij Nieuws en Co op NPO Radio 1.

Tot nu toe is het jachtverbod op de grutto in Frankrijk twee keer met vijf jaar verlengd en dus is het al tien jaar verboden om op de vogel te jagen. Volgens Moeremans komen er sterke signalen uit Frankrijk dat het jachtverbod vanaf 2020 wordt opgeheven. "Er is daar een heel sterke jagerslobby."

Ook zorgen over de wulp

Moeremans maakt zich niet alleen zorgen over de grutto, maar ook over een andere weidevogel, de wulp. "Op die vogel mag in Frankrijk niet geschoten worden, behalve in de kustregio. En dat is juist het ironische aan dit verhaal want wulpen gebruiken juist die kustregio voor hun trek en om zich te oriënteren om de route naar het zuiden te vinden."

Ook Vogelbescherming Nederland vindt het een zorgelijke ontwikkeling. "De overheid heeft dit najaar 9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bescherming van weide- en akkervogels. Ook in Vlaanderen is dit jaar 800.000 euro uitgegeven. Het is dus frustrerend om te zien dat in Frankrijk, tien meter over de Belgische grens, een lokvogel staat om wulpen neer te kunnen schieten", zegt Marc Scheurkogel.

Afgelopen zomer trok de Nederlandse Vogelbescherming al aan de bel over het Franse voorstel, want het gaat slecht met de weidevogels. En nu nemen de zorgen in België dus ook toe. "Sinds 1990 neemt de populatie wulpen elk jaar met zo'n 5 procent af. Voor de grutto is het nog nijpender", zegt Scheurkogel. "Met de grutto speelt nog eens mee dat het onze nationale vogel is. Vroeger zag je ze overal, tegenwoordig niet meer."

'Een uit de hand gelopen hobby'

Moeremans kan het niet uitleggen aan de mensen die helpen de vogels in België en Nederland te beschermen. "Hier in België, en dat geldt ook voor Nederland, overtuigen we boeren om maatregelen te nemen voor weidevogels. Als mensen overtuigd worden om mee te werken, is het belangrijk dat die resultaten er ook zijn. Nu hebben we het gevoel dat het zinloos is."

Hij vindt het vooral moeilijk uit te leggen, omdat er niet echt een reden is waarom Franse jagers de vogels willen afschieten. "Er is geen nood aan populatiebeheer, het is ook niet zo dat ze veel geconsumeerd worden of dat het een lokale specialiteit is. Het is moeilijk anders te zien dan een uit de hand gelopen hobby."