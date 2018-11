Bedrijf achter Stint in onderhandeling met overnamekandidaten

De fabrikant van de elektrische bolderkar Stint is in onderhandeling met meerdere partijen over het voortbestaan van zijn bedrijf. Dat melden diverse bronnen aan de NOS; een woordvoerder van het bedrijf bevestigt dit. Het zou om bedrijven uit de vervoerssector gaan.

Eerder werd bekend dat de eigenaar van het bedrijf de aanvraag voor een faillissement zou hebben ingetrokken. Hij verklaarde aan RTV Utrecht dat hij de lopende procedures over de Stint wil afwachten.

Aanleiding daarvoor was onder meer dat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur vorige week dinsdag in een overleg de Tweede Kamer zei dat ze goed mogelijk acht dat een vorm van de Stint weer de weg op kan. Er moet gekeken worden hoe dat zorgvuldig en veilig kan met technische aanpassingen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en TNO bieden daarom aanstaande vrijdag iedereen de mogelijkheid met onderbouwde idee├źn te komen voor verbetering van de veiligheid van de Stint. Eerder meldde een woordvoerder dat hiervoor al meerdere belangstellenden zijn. Dat gebeurt op het hoofdkantoor van de ILT.

Metingen in Oss

Vanaf vandaag doet een bedrijf in opdracht van de ILT en het Agentschap Telecom (AT) metingen bij de spoorwegovergang in Oss. Vandaag gaat het om proefmetingen, morgen beginnen de metingen in de Braakstraat. Dat is de spoorwegovergang waar op 20 september het ongeluk met de Stint plaatsvond. Die metingen duren vijf tot zes dagen, verwacht de ILT.

De kinderopvangbranche spreekt morgen op het ministerie over de brandbrieven die eerder zijn gestuurd. De Branchevereniging Kinderopvang, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (Boink) en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang eisen dat een verbeterde versie van de Stint zo snel mogelijk op de openbare weg wordt toegelaten.