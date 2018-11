Peilingwijzer: VVD verliest, coalitiepartijen ver onder de 75 zetels

In de Peilingwijzer is de VVD de laatste maanden duidelijk aan het dalen, terwijl de PVV en de PvdA winnen. De VVD is in het gewogen gemiddelde van verschillende politieke peilingen nog steeds de grootste partij met 24 tot 28 zetels, maar dat is duidelijk minder dan twee maanden geleden, toen de VVD op 28 tot 32 stond.

Ook voor de coalitie als geheel ziet het er, vijf maanden voor de Statenverkiezingen, niet goed uit. De vier coalitiepartijen komen in de Peilingwijzer niet verder dan 55 tot 58 Tweede Kamerzetels.

Tom Louwerse, de maker van de Peilingwijzer, nuanceert wel door erop te wijzen dat de VVD vooral daalt bij Peil.nl van Maurice de Hond. Bovendien staat de partij maar iets lager dan in het voorjaar. Toen zakte ze ook weg, maar daarna herstelde ze zich weer. Verschillende factoren spelen volgens Louwerse mogelijk een rol, zoals de discussie over de afschaffing van de dividendbelasting.

PVV, PvdA op winst

De PVV, die twee maanden geleden al 2 zetels won, krijgt er opnieuw 2 bij, en staat nu op 19 tot 23, waarmee de partij van Wilders voor het eerst sinds de verkiezingen van maart vorig jaar afgetekend tweede is. De andere oppositiepartij op rechts, Forum voor Democratie, valt iets terug. De partij van Thierry Baudet zakt van 11 tot 15 zetels twee maanden geleden naar 8 tot 12 zetels nu.

Opvallend is ook dat de PvdA duidelijk op winst staat. De partij van Lodewijk Asscher staat in de Peilingwijzer op 12 tot 14 zetels, Twee maanden geleden was dat nog 8 tot 10, gelijk aan de 9 zetels van de PvdA in de Tweede Kamer. Louwerse: "Uit onderzoek van De Hond blijkt dat kiezers vinden dat Asscher het goed deed bij de Algemene Beschouwingen. Ook kan meespelen dat vroegere PvdA-kiezers op een gegeven moment toch weer overwegen terug te keren."

Rob Jetten

De PvdA heeft de SP achterhaald, die ook op 12 tot 14 staat. De grootste partij op links blijft GroenLinks, dat met 16 tot 18 zetels in de Peilingwijzer de derde partij is.

Door het verlies van de VVD zakt de coalitie in de Peilingwijzer nog verder onder de 75 zetels. Het CDA en D66 stonden al langer op fors verlies. Daar komt weinig verandering in. Het CDA (19 zetels in de Tweede Kamer) staat in de Peilingwijzer op 12 tot 14, D66 (eveneens 19 zetels) op 10 tot 12. Sinds Alexander Pechtold als fractieleder werd opgevolgd door Rob Jetten is de partij nog wat verder weggezakt, want twee maanden geleden stond D66 op 12 tot 14 zetels.

Ook de ChristenUnie doet het percentueel minder goed dan in eerdere Peilingwijzers, al is dat nog niet zichtbaar in het zeteltal. De partij van Gert-Jan Segers blijft op 5 tot 7 staan, en is daarmee de enige coalitiepartij die op winst staat.

De Partij voor de Dieren staat op 6 tot 8, en daarna volgen 50Plus en Denk (beide 4-6) en de SGP (2-4 zetels).