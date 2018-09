Peilingwijzer: PVV krabbelt weer wat op, maar blijft ver achter de VVD

De enige coalitiepartij die het wel goed blijft doen is de ChristenUnie, die met 5 tot 7 zetels een zetel winst zou boeken ten opzichte van de huidige stand in de Tweede Kamer. In de cijfers is de kwestie rond de Armeense tieners Lili en Howick nog niet meegenomen.

Bij de oppositie staat de SP onveranderd op 11 tot 13 zetels en de PvdA op 8 tot 10. De Partij voor de Dieren komt op 5 tot 7 zetels, 50Plus op 4 tot 6, de SGP op 2 tot 4 en Denk blijft duidelijk in de plus met 4 tot 6