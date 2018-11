Ook actrice Paz de la Huerta klaagt Harvey Weinstein aan voor verkrachting

Actrice Paz de la Huerta heeft een aanklacht ingediend tegen film- en theaterproducent Harvey Weinstein. De la Huerta, onder meer bekend van de tv-serie Boardwalk Empire, zegt dat Weinstein haar eind 2010 twee keer heeft verkracht in haar eigen appartement.

Een jaar geleden was de Amerikaanse actrice al naar de politie gestapt met de beschuldigingen, maar nu volgt dus een officiële aanklacht. Weinstein spreekt de beschuldigingen tegen.

Lobby

De nu 34-jarige actrice zegt dat Weinstein haar in november 2010 thuisbracht en erop stond om bij haar nog wat te drinken. Toen ze binnen waren zou hij haar hebben overweldigd.

Een maand later was de producent volgens haar onverwachts verschenen in de lobby van het appartementencomplex waar ze woont. Hij zou haar sinds hun eerdere ontmoeting herhaaldelijk hebben gebeld.

'Geen dwang'

De 66-jarige Weinstein staat al terecht voor verkrachting van drie vrouwen. Hij wordt door nog eens tientallen vrouwen beschuldigd van verkrachting, seksueel misbruik, intimidatie, ongewenste intimiteiten en ander seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het gaat voornamelijk om actrices en andere mensen uit de filmwereld; vrouwen die van Weinstein afhankelijk waren. De producent houdt vol dat er geen enkele sprake was van dwang.

De onthullingen brachten over de hele wereld een maatschappelijke discussie op gang over seksuele intimidatie, onder de noemer #MeToo.