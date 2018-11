Italië houdt vast aan begroting die Europese Commissie niet wil

Italië past de begroting niet aan naar de wensen van de Europese Commissie. Dat heeft vicepremier Salvini laten weten na kabinetsberaad in Rome. De Italiaanse regering had tot middernacht om met een nieuwe versie te komen.

De Europese Commissie had de Italiaanse begroting in oktober afgekeurd, omdat het begrotingstekort met 2,4 procent hoger is dan afgesproken. Ook de voorspelde economische groei van 1,5 procent in 2019, vindt de EU te optimistisch. Verder zou Italië te weinig doen om de enorme staatsschuld terug te dringen.

Italië past de begroting wel aan op kleine punten, maar wat betreft het tekort en de voorspelde groei houdt de regering de poot stijf. Waarschijnlijk zet de Europese Commissie nu een strafprocedure in gang waarin hoge boetes kunnen worden opgelegd. Die kunnen oplopen tot zo'n 3,5 miljard euro.

Dure verkiezingsbeloften

Volgens Italië-correspondent Mustafa Marghadi geeft de coalitieregering van Lega en de Vijfsterrenbeweging geen krimp, omdat beide partijen "dure verkiezingsbeloften" hebben gedaan waar ze zich aan moeten houden: een basisinkomen voor de armen, belastingverlaging voor ondernemers en een verlaging van de pensioenleeftijd, die eerder onder druk van Europa was verhoogd.

"De Italianen willen hun eigen plan trekken. Het uitvoeren van de hervormingen die door de EU waren opgelegd, heeft hen niets opgeleverd. Terwijl andere landen economische groei zagen, bleef Italië achter. Bovendien hielp Europa ook niet met het migrantenprobleem. Daarom denken ze hier: ze zoeken het maar uit in Europa."