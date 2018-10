Europa botst met Italië door afwijzen begroting

De Europese Commissie heeft voor het eerst een begroting van een lidstaat afgewezen. De Italiaanse regering heeft het verzoek gekregen een nieuwe begroting te ontwerpen. Brussel heeft het land daarvoor drie weken de tijd gegeven.

De eerste begroting van de nieuwe Italiaanse regering wijkt te veel af van de Europese afspraken. Het begrotingstekort loopt in de ogen van de Europese Commissie te hoog op. Dat komt door de plannen van de regering in Rome voor een verlaging van de pensioenleeftijd en het verstrekken van een basisuitkering voor armlastige Italianen. Italië geeft in deze begroting 37 miljard euro meer uit.

Vorige week kwam premier Conte naar Brussel om de ontwerpbegroting te verdedigen.

Onontkoombaar besluit

Vicevoorzitter Dombrovskis van de Europese Commissie betreurt dat dit besluit is genomen, maar hij noemde het onontkoombaar. Hij zei in een toelichting dat Italië bezig is de hoge schuld van het land te bestrijden door meer schulden te maken.

Dombrovskis wees er ook op dat Italië evenveel uitgeeft aan rentelasten van de hoge staatsschuld als aan de onderwijsbegroting. De Italiaanse begroting is volgens hem onverenigbaar met de Europese begrotingsregels.

Het begrotingstekort van Italië loopt door de beleidsvoornemens op tot 2,4 procent van het bruto binnenlands product en de schuldenlast groeit naar 2,3 biljoen euro. In procenten heeft Italië daarmee op Griekenland na de hoogste staatsschuld van Europa.

Conflict

De Italiaanse ontwerpbegroting draagt niet bij aan de groei van de economie, zei Dombrovskis. Hij zei dat het in het belang van Italië en heel Europa is dat Italië een gezonde begroting presenteert.

Eurocommissaris Moscovici zei eind vorige week nog dat Brussel een conflict met Italië wil vermijden. Dat conflict is er nu echter wel. De Italiaanse vicepremier Salvini heeft al gezegd dat het kabinet niet van plan is iets aan de begroting te veranderen. De begroting was juist bedoeld om de economie te stimuleren, zeggen de twee Italiaanse regeringspartijen, de Vijfsterrenbeweging en Lega. "We laten ons geen cent afpakken", was Salvini's eerste reactie vanmiddag.