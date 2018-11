Kind krijgen voor homokoppel 'zwaar en emotioneel traject'

De zus van De Kruijff besloot toen dat zij wel de draagmoeder wilde zijn, alleen wilde ze dat niet met haar eigen eicellen doen. Een goede vriendin van haar was bereid haar eicellen te doneren. Alleen toen kwam het probleem waar veel homostellen tegenaan lopen: ze moeten naar het buitenland voor de ivf-behandeling.

"We zijn 3 jaar bezig geweest met ivf in Cyprus. Na een aantal ivf-behandelingen was mijn zus zwanger, maar dat liep steeds uit op een miskraam. Het is dus een heel emotionele periode voor ons allemaal geweest. Maar ook financieel was het zwaar, want ze vragen er veel geld voor", zegt De Kruijff.

Zoontje Floris

"We waren gebroken. Emotioneel, maar ook financieel konden we het niet meer aan", vertelt De Kruijff. Zijn zus Tamara besloot uiteindelijk toch om draagmoeder te worden met haar eigen eicel. "Ze zei dat het idee dat het nooit zou gaan lukken haar meer pijn deed dan het idee dat het kind uit haar eigen eicel komt." Via zelfinseminatie met de zaadcellen van de partner van De Kruijff lukte het uiteindelijk om zwanger te worden. Ze kregen een zoontje: Floris.

Maar na de geboorte was het nog steeds niet helemaal rond, want via de rechter moest eerst de zus van De Kruijff uit de ouderlijke macht worden gezet. Ook moest de partner van De Kruijff het kind erkennen. Pas daarna kon De Kruijff Floris adopteren.

De Kruijff hoopt dat het proces makkelijker wordt als volgend jaar in Nederland twee ivf-klinieken met draagmoederschap voor homoparen starten. Hij is blij met deze ontwikkeling, maar dat geldt niet voor iedereen.