Homokoppels met kinderwens kunnen straks ook in Nederland terecht

Homoparen met een kinderwens hoeven vanaf volgend jaar niet meer naar het buitenland om die wens met IVF in vervulling te laten gaan. De wensouders kunnen, als ze een draagmoeder hebben, ook terecht in Nederland.

Twee IVF-klinieken starten in 2019 met draagmoederschap voor homoparen, blijkt uit onderzoek van tv-programma De Monitor. In MC Kinderwens in Leiderdorp gaat het om een behandeling waarbij de draagmoeder zelf de eiceldonor is. In Nij Geertgen in Elsendorp is dat geen voorwaarde. Daardoor kunnen de vaders kiezen voor een eiceldonor die genetisch verwant is aan één van de wensvaders, een zus bijvoorbeeld. Die eicel wordt dan geplaatst bij de draagmoeder.