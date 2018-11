OM: mestfraude op te lossen als er minder vee is

De Nederlandse veestapel moet inkrimpen om grootschalige mestfraude aan te kunnen pakken. Dat zegt Rob de Rijck, de landelijk coördinerend milieuofficier van justitie in NRC. Het is de eerste keer dat het Openbaar Ministerie een publiekelijk standpunt inneemt over de grootte van de veestapel.

Vorig jaar bleek uit onderzoek van NRC dat er in Brabant en Limburg op grote schaal werd gefraudeerd met mest. Varkens- en koeienhouders mogen maar een deel van de mest op het land uitrijden, de rest moet worden afgevoerd. Om de dure afvoer te voorkomen, deden boeren in samenwerking met transporteurs en verwerkers alsof de mest werd afgevoerd. In de praktijk reden de vrachtwagens leeg heen en weer.

Niet toereikend

Een jaar later is er volgens milieuofficier De Rijck nog maar weinig verbeterd aan de aanpak van de fraude. Een beloofde landelijke taskforce kwam niet van de grond. En de capaciteit van het Openbaar Ministerie en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit is volgens hem bij lange na niet toereikend om te controleren op mestfraude.

Het OM zegt dat er maar één echte oplossing is om de fraude aan te pakken: minder vee en dus minder mest. "Er is meer mestproductie dan het land aankan. Ik ben niet politiek verantwoordelijk, maar gedacht vanuit het strafrecht is de enige manier om mestfraude werkelijk tegen te gaan een verminderde productie van mest. De veestapel zal kleiner moeten worden", zegt officier De Rijck in NRC.