Onderzoek naar uit de hand gelopen halloweenfeest in zwembad Tilburg

De gemeente Tilburg gaat onderzoek doen naar het uit de hand gelopen halloweenfeest in zwembad Stappegoor. Dat is vanavond besloten in een spoeddebat over het incident van zaterdag 3 november.

Een groep van zo'n veertig jongeren veroorzaakte overlast tijdens het feest in het gemeentelijke zwembad in Tilburg. Ze werden meerdere keren tot de orde geroepen omdat ze zich misdroegen. Zo werden drie meisjes lastiggevallen en ging er een steen door een ruit. Het personeel heeft het bad anderhalf uur eerder gesloten.

Zwembadverbod

Een aantal van de overlastgevers zou volgens aanwezigen een zwembadverbod hebben, meldt Omroep Brabant. Zwembad Stappegoor heeft sinds 2007 een vingerscan-apparaat in gebruik, maar wegens grote drukte werd dat die avond niet steeds ingezet.

De gemeente staat achter die beslissing. "Ik sta voor mijn mensen, dat zijn professionals. Als zij de inschatting maken dat het verstandiger is om mensen zonder scan naar binnen te laten om te voorkomen dat een ingewikkelde situatie zou kunnen ontstaan, dan heb ik daar vrede mee," zei verantwoordelijk wethouder Erik de Ridder tijdens het spoeddebat.

Burgemeester Theo Weterings gaf aan dat alle camerabeelden die binnen en buiten zijn gemaakt, bekeken worden. "Als er mensen met een verbod binnen waren, kunnen we ze vervolgen voor lokaalvredebreuk. En ook met jongeren die geen zwembadverbod hadden, maar wel in de fout gingen, willen we in gesprek. Hun gedrag is dan misschien niet strafbaar, maar het past niet bij de normen in de gemeente Tilburg."