'Badmeesters hadden handen vol aan halloweenfeest Tilburg'

Toch kon daarmee niet worden voorkomen dat het binnen en buiten het zwembad misging. Dertig tot veertig jongeren zorgden "verbaal en non-verbaal" voor overlast. "Het zwembadpersoneel had de hele avond zijn handen vol aan het corrigeren van die jongeren", zegt de woordvoerder. Zes jongens zijn op basis van hun gedrag uitgezet. Ook heeft het personeel de muziek zachter gezet en sfeerlicht laten plaatsmaken voor zwembadlicht om de veiligheid te bevorderen.

Niet het enige incident

Volgens Van Tiggelen zijn er vaker incidenten in Nederlandse zwembaden. "Helaas, elk incident er eentje te veel. Een zwembad is net als de maatschappij, ook daar gaan weleens dingen mis."

Zwembaden hebben een scala aan mogelijkheden om overlast tegen te gaan, legt Van Tiggelen uit. "Dan gaat het om dingen in de preventieve sfeer, zoals huisregels instellen en bezoekers op hun gedrag aanspreken. Als het dan nog niet goed gaat, kun je zwembadverboden of vingerscans inzetten." Het laatste middel is volgens Van Tiggelen de politie inschakelen.

Zwembad Stappegoor heeft sinds 2007 een vingerscan-apparaat in gebruik, maar wegens grote drukte is dat zaterdagavond niet steeds ingezet. Daardoor zouden jongeren zijn binnengekomen die een zwembadverbod hadden.

Van Tiggelen wil niet zeggen of het Tilburgse zwembad meer maatregelen had moeten nemen. "Als mensen naar een zwembad komen met verkeerde intenties, kan je dat niet bij de ingang zien. Stappegoor is nu bezig met een analyse. Mochten daar leerzame zaken uitkomen dan zullen ze dat ongetwijfeld delen."