Kenners verwachten sanering bij Blokker, bedrijf ziet daarvoor 'geen enkele reden'

Volgens retailkenner Rupert Parker Brady gooit de familie Blokker daarom de handdoek in de ring. "Ze hebben de strijd verloren van Action", is zijn slotconclusie. "De familie is er eindelijk achtergekomen dat die zelf onvoldoende beschikt over ondernemerschap en frisse ideeën." Schrijnend, vindt hij.

De toekomst van de ruim 550 winkels in Nederland en België en de 8670 personeelsleden is volgens hem ongewis. Parker Brady denkt dat er uiteindelijk door een nieuwe eigenaar met een meerderheidsbelang in de winkelketen toch het mes wordt gezet in het aantal locaties. "Ik denk toch dat er 100 à 150 winkels dicht zullen gaan, de minst rendabele vestigingen eerst natuurlijk. En wat betekent dat voor de franchisers die 90 vestigingen exploiteren?"

'Achteraf makkelijk gezegd'

"Met huishoudspullen is natuurlijk best geld te verdienen, maar of een nieuwe eigenaar belangstelling heeft voor de huidige Blokker-formule of voor al die locaties, is zeer de vraag. Misschien dat zo'n partij een meerderheidsbelang koopt met de garantie dat de naam Blokker nog drie tot vijf jaar op de gevels prijkt. Maar ja, drie tot vijf jaar is in de huidige markt ook al heel lang."

Misschien had het concern na de dood van Jaap Blokker moeten besluiten om Blokker om te bouwen tot discountketen Big Bazar om beter met Action te kunnen concurreren, zegt Parker Brady. "Maar dat hebben ze kennelijk niet overwogen of aangedurfd. Dat is natuurlijk ook makkelijk gezegd, achteraf."