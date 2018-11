Familie zet Blokker in de verkoop

Blokker staat in de etalage. Na 122 jaar een familiebedrijf te zijn geweest, wordt gezocht naar een koper, bevestigt de familie in het Financieele Dagblad. Het bedrijf verkeert al langer in zwaar weer.

"Blokker is 122 jaar gemanaged vanuit een familieoptiek en soms is het beter om het vanuit een andere optiek te benaderen. Gelukkig ziet de familie dat ook in", zegt president-commissaris Witteveen in de krant. "Een frisse wind en nieuwe ideeën kunnen helpen om een bedrijf een nieuwe fase in te helpen."

"Er vinden verkennende gesprekken plaats over de verkoop van een meerderheidsbelang in het concern", zegt bestuurssecretaris Peter Krenn tegen de NOS.

Afgestoten

Blokker heeft al verschillende reorganisaties achter de rug. Eerder werden dochterbedrijven als Intertoys, Bart Smit en Leen Bakker al afgestoten. Ook gingen de winkels zelf op de schop en werden veel zaken gesloten. Nu heeft de familie dus besloten de Blokker-winkels zelf te verkopen.

De reorganisaties hebben volgens economieredacteur André Meinema niet geholpen. "Blokker draait nog steeds verlies. In april zei de president-commissaris dat 2019 misschien het jaar van de winst zou worden voor het bedrijf, maar daar ziet het niet naar uit."

Nettoverlies

Vorig jaar leed het Blokker-concern een nettoverlies van 344 miljoen euro. Dat was ruim het dubbele van het jaar ervoor. Het verlies wordt volgens het FD vooral veroorzaakt door de kosten voor ontmanteling van het bedrijf.

Volgens Meinema heeft het bedrijf veel last van het oude imago van Blokker, en last van internet en prijsvechters als de Action. "De winkels hebben nog wel hun vertrouwde plek in de winkelstraten, maar mensen lopen er vooral voorbij. Het gaat iets beter dan twee jaar geleden, maar de verliezen zijn niet weggewerkt."

Onvermijdelijk

Het wachten was altijd hoelang de familie er nog geld op zou blijven toeleggen. De stap naar verkoop leek onvermijdelijk, zegt Meinema. "Het kan niet anders. De familie past nu voortdurend geld bij om gaten te dichten en verbouwingen te financieren, de schulden lopen op en dat houdt een keer op."

Mogelijk houdt de familie een klein belang in het bedrijf. Het is ook een optie dat een deel wordt verkocht aan het zittend management en een deel aan investeerders. Meinema: "Er zou belangstelling zijn uit Nederland, wellicht ook uit het buitenland."

Vaststaat volgens Meinema dat er een hoop gaat gebeuren de komende tijd. "Stel dat een koper wordt gevonden, dan blijven de zaken niet zoals het nu is. Er zullen veel minder winkels zijn en dat heeft weer gevolgen voor het personeel."

Blokker heeft meer dan 400 winkels in Nederland en zo'n 100 in België.