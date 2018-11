Collectes experimenteren erop los, maar cash blijft koning

De nieuwe snufjes hebben zo hun voordelen: het geld is meteen binnen en er zijn minder administratiekosten. Bovendien levert het meer op. Een gemiddelde donatie met de pinpas bracht bij Alzheimer Nederland 30 procent meer in het laatje dan een normale cashdonatie.

Maar de nieuwe collecte-mogelijkheden brengen ook kosten met zich mee. Maak je een gift over via een QR-code of door te pinnen, dan zijn er transactiekosten. Als je via een online collectebus je donatie overmaakt, dan gaat per transactie ook nog paar cent naar de ontwikkelaar van het betaalplatform. "Maar de opbrengst is altijd veel hoger dan de kosten", zegt Van Gemert.

Overleven

Toch is het de vraag of de pinbussen en de QR-codes het in collecterend Nederland overleven. Van Gemert: "Volgend jaar gaan we evalueren. Spreekt het de collectanten en mensen aan de deur aan om via QR of pin te betalen?"

De komende jaren kun je volgens de koepelorganisatie nog gewoon contant geld in de bus gooien. "Voorlopig blijft contant geld onmisbaar voor de collecte", zegt Smith. "Zowel in de ogen van de gever als in die van de goede doelen."