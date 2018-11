Tekort aan bouwvakkers: 'Jongeren willen geen vieze handen meer krijgen'

"Het is echt chaos in de bouw. Het is veel te druk." Dat constateert een stukadoor die werkt aan een nieuwbouwproject in Amsterdam-West. Hij herkent zich dan ook in de analyse die de NOS heeft gemaakt waaruit blijkt dat vooral in de regio Amsterdam een schreeuwend tekort aan goede bouwvakkers is. "We komen personeel tekort", zegt hij.

De stukadoor is zeker niet de enige die de krapte op de arbeidsmarkt bevestigt. "Ik zou zo drie of vijf mensen kunnen plaatsen. Daar hebben wij werk voor. Geen probleem", zegt Sil Muijen uit Breda. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in gevelgroen en daktuinen en werkt ook in de Randstad. "Maar om mensen te krijgen met vakkennis is wel een probleem."

Zijn bedrijf plaatst daarom regelmatig vacatures op Facebook en in kranten, maar veel reacties levert dat niet op. "Ik hoop dat het tijdelijk is, want als het zo doorgaat dan zou ik ook weer aan de schop moeten. Dat zie ik op mijn 55ste niet zo zitten."

Klik op onderstaande kaart om te zien hoe groot de personeelskosten per regio en per beroepsgroep zijn: