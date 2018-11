'Binnen 5 minuten de wijk uit met alleen de kleding aan je lijf'

Den Broeders huis is gespaard gebleven. "Het vuur is wel heel dicht bij ons huis gekomen. In onze wijk zijn een paar huizen afgebrand. We zijn net even langs geweest om spulletjes uit het huis te halen maar we moesten al heel snel weer weg. Het vuur in onze wijk is onder controle maar in de omgeving zijn nog steeds heftige branden." Hij logeert zo lang bij vrienden.

Bij Patrick Knuthson is de situatie nog erger. Hij woont in het noordelijker gelegen stadje Paradise, dat bijna helemaal in de as werd gelegd. In zijn straat staan nog twee van de 22 huizen overeind.

"Het vuur ging van het ene naar het andere huis tot bijna alles weg was", vertelt hij. "En nog steeds brandt er van alles." Hij wijst naar een truck van zijn oom waarin bijenkasten staan. "Die kasten blijven nog wel even branden. Het is absoluut verwoestend."

Knuthson bekijkt de schade in zijn stadje Paradise: