Turkije deelt geluidsopnames dood Khashoggi met Saudiërs en het Westen

Turkije heeft geluidsopnames van de dood van journalist Khashoggi gedeeld met Saudi-Arabië en enkele westerse landen. Naast de Saudiërs hebben Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten de opnames beluisterd, zegt de Turkse president Erdogan.

Het is voor het eerst dat het bestaan van de opnames officieel wordt bevestigd. Anonieme Turkse functionarissen zeiden vorige maand dat op de bandopnames te horen is dat Khashoggi meteen na binnenkomst in het Saudische consultaat in Istanbul wordt aangevallen. Naast de journalist zouden nog drie mensen te horen zijn.

Volgens Erdogan is Saudi-Arabië ervan op de hoogte dat de persoon die Khashoggi om het leven heeft gebracht een van de vijftien mannen is die net voor de verdwijning van de journalist aankwamen in Turkije.

Erdogan riep Saudi-Arabië op mee te werken met het onderzoek van Turkse autoriteiten naar de dood van Khashoggi en zich op die manier te ontdoen van de "bevlekking". Het lichaam van Khashoggi is nog altijd niet gevonden.