'Verbeterde medische zorg hield de Eerste Wereldoorlog aan de gang'

Medische vooruitgang was er wel op het terrein van orthopedie en plastische chirurgie. "Over die vakken is heel veel kennis vergaard", zegt Van Bergen. "Orthopedie ging voor de Eerste Wereldoorlog over het behandelen van kinderen met de Engelse ziekte, een botaandoening door gebrek aan vitamine D en calcium. In de oorlog veranderde dat in het aanmeten van protheses bij gewonde soldaten zodat ze weer ingezet konden worden."

Hij vertelt over soldaten van wie een arm weggeschoten was. Die kregen geen primitieve prothese. "Ze kregen bijvoorbeeld een stuk aan hun arm gezet waaraan een boormachine zat om in de wapenfabriek schroeven aan te kunnen draaien."

Soldaten van wie het gezicht grotendeels was weggeslagen kregen dankzij de zich ontwikkelende plastische chirurgie bijvoorbeeld weer een neus aangezet. "Maar ze zagen er nog steeds niet uit", zegt van Bergen. "En die ontwikkeling van het vak was er toch wel gekomen met de behandeling van slachtoffers van fabrieksongevallen en verkeersongelukken.

Verlenging

In de vier jaar dat de Eerste Wereldoorlog heeft geduurd is volgens Van Bergen tachtig tot negentig procent van de veertig miljoen gewonden weer opgelapt, zodat ze terug konden naar het front of naar de wapenfabrieken. "Dat zijn 30 tot 35 miljoen mensen in vier jaar tijd. Dat heeft zeker bijgedragen aan het voortduren van de oorlog. Anders waren de soldaten eerder op geweest, zou je kunnen zeggen. Uit een humaan oogpunt moesten die mensen natuurlijk verzorgd worden. Maar je moet wel stilstaan bij het effect dat het gehad heeft."