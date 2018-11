Dodental bosbranden Californië loopt op tot negen

Het dodental van de bosbranden in Californië is opgelopen tot negen. Er worden 35 mensen vermist. Alle doden vielen in het stadje Paradise, dat grotendeels door brand werd verwoest.

Vier slachtoffers werden in hun auto gevonden, één naast een auto, één in een uitgebrand huis en drie vlak bij hun huis. Paradise ligt in het noorden van Californië, zo'n 150 kilometer ten noorden van Sacramento.

De autoriteiten spreken van de meest verwoestende bosbranden in de geschiedenis van Californië. Meer dan 6000 huizen zijn verloren gegaan. Verschillende plaatsen zijn geëvacueerd, waaronder de badplaats Malibu bij Los Angeles, waar veel sterren wonen. In totaal hebben circa 250.000 mensen opdracht gekregen hun huis te verlaten.

De oorzaak van de bosbrand in het noorden van Californië is officieel nog onbekend, maar energiebedrijf Pacific Gas & Electric zegt dat er een stroomstoring werd geregistreerd een kwartier voordat de brand ontstond. Later bleek dat een hoogspanningsmast bij Paradise beschadigd was.

President Trump heeft de situatie in Californië officieel bestempeld als noodsituatie, waarmee geld vrijkomt voor de bestrijding van de branden, de evacuatie van de bewoners en hulpverlening aan de slachtoffers.