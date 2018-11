Rutte: kabinet positief over migratiepact van Marrakech

Premier Rutte zegt dat het kabinet positief staat tegenover het VN-migratiepact, ook het verdrag of pact van Marrakech genoemd. In het wekelijks Gesprek met de minister-president zegt hij dat hij het niet eens is met het besluit van Oostenrijk om zich terug te trekken. "Ik houd staande dat mijn verwachting is dat we uiteindelijk steun kunnen geven."

Het pact heeft volgens Rutte een "meerwaarde" omdat landen afspreken hun eigen burgers altijd terug te nemen. Dat wil zeggen dat landen van wie de burgers elders asiel hebben aangevraagd maar daar zijn afgewezen, weer worden toegelaten in eigen land.

"En het regelt ook hoe je die levensgevaarlijke tochten over zee voorkomt", zegt Rutte. "Dat zijn positieve dingen."

Niet bindend

Het pact is volgens Rutte niet bindend. De soevereiniteit van een land wordt er niet door geraakt en het heeft ook geen juridische gevolgen, zegt hij. "Het zijn intenties en algemene uitspraken, want meer kan de VN niet doen."

Ondanks de positieve houding van het kabinet vindt er toch nog een laatste juridisch onderzoek plaats. Rutte: "De Kamer heeft dat gevraagd dus dan vind ik dat netjes om te doen."

Het pact, dat officieel het Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration heet, leidt vooral in Europa tot veel discussie. Het wordt volgende maand in Marokkaanse stad Marrakesh getekend.

Hongarije besloot al direct niet mee te doen, later gevolgd door Polen en Oostenrijk. Ook de VS doet niet mee.

In Nederland keren de PVV en Forum voor Democratie zich tegen het pact, dat volgens hen ten koste gaat van de nationale soevereiniteit, allerlei rechten geeft aan migranten en migratie als iets positiefs ziet.

U kunt hier de uitzending van het Gesprek met de minister-president terugkijken: