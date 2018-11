Hoe de Eerste Wereldoorlog het wielrennen naar Nederland bracht

Koersen in de Eerste Wereldoorlog als spion, tijgeren onder de dodendraad door en overleven in de gevangenis. Dat is het verhaal van Paul Deman, een Belg die in 1913 als eerste de Ronde van Vlaanderen won. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, in België beter bekend als de Grote Oorlog, bracht hij op de fiets berichten over naar Britse inlichtingendiensten.

Belgische fietsspionnen waren een belangrijk wapen voor de geallieerden in de Eerste Wereldoorlog, die komende zondag een eeuw geleden werd beëindigd. En als bijvangst werd de wielrennerij populair in het neutrale Nederland, dankzij de vele Belgische vluchtelingen die hier terechtkwamen.

Het verhaal achter de geheime fietskoeriers wordt uitgebreid verteld in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde. Meteen als je het museum binnenkomt zie je de tentoonstelling Koersen in de Groote Oorlog, gebaseerd op een boek van auteur Patrick Cornillie.

Geheime boodschappen

Paul Deman is belangrijk in de tentoonstelling. Hij wordt in 1915 gerekruteerd als fietskoerier voor het spionagenetwerk van Louise de Bettignies. Door zijn wielercarrière lijkt hij geschikt om zo snel mogelijk geheime boodschappen per fiets over te brengen. De Nederlandse grens is het doel. Het door de Duitsers bezette gebied, ten oosten van het gevechtsfront, moet daarvoor in het geheim doorkruist worden.

Bezoekers van de tentoonstelling kunnen de route van Deman zelf beleven op een ouderwetse racefiets, met een virtualrealitybril op. Achtervolgingen door de Duitsers op een donker bospaadje, treinen die worden gesaboteerd met een dodelijke afloop en de beruchte dodendraad op de Nederlandse grens. Dat was de harde realiteit voor fietskoerier Deman.