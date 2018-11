Canadese excuses voor terugsturen Joodse vluchtelingen aan vooravond WO II

De Canadese premier Trudeau heeft zijn excuses aangeboden, omdat Canada in 1939 een schip met Joodse vluchtelingen heeft geweigerd op te vangen.

De ruim 900 Joden probeerden enkele maanden voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog aan vervolging door de nazi's in Duitsland te ontsnappen. Aan boord van de MS St. Louis vertrokken ze naar Cuba. Daar werd hun asiel geweigerd.

Hetzelfde gebeurde in de Verenigde Staten en ten slotte ook in Canada. Het schip moest uiteindelijk terugkeren naar Europa.

Vermoord

De passagiers zijn toen opgevangen in Groot-Brittanniƫ, Belgiƫ, Frankrijk en Nederland. Uiteindelijk zijn 254 van hen vermoord in Duitse concentratiekampen.

"We verontschuldigen ons aan de 907 Joden aan boord van de MS St. Louis, en ook aan hun families", zei Trudeau gisteren in het Canadese parlement. "We verontschuldigen ons voor de ongevoelige reactie van Canada. We verontschuldigen ons omdat we niet eerder sorry hebben gezegd."

Trudeaus excuses komen twee weken nadat in de Amerikaanse stad Pittsburgh bij een schietpartij in een synagoge elf doden zijn gevallen. Hierbij kwam ook een Canadese vrouw om het leven. In zijn toespraak beloofde Trudeau om meer te doen om Canadese Joden te beschermen tegen geweld.