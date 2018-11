Aangifte Noord-Koreaan tegen Nederlandse scheepsbouwer

Een Noord-Koreaanse arbeider heeft aangifte gedaan tegen een Nederlandse scheepsbouwer. Het bedrijf zou hebben geprofiteerd van de uitbuiting van hem op een Poolse scheepswerf. De aangifte werd vorige week gedaan, zegt zijn advocaat.

Volgens advocaat Barbara van Straaten is het de eerste keer dat een Nederlands bedrijf in Nederland wordt aangeklaagd voor uitbuiting in het buitenland. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat er aangifte is gedaan.

Lange dagen, laag salaris

Van Straaten zegt dat de Noord-Koreaan "eerder jaren dan maanden" op de scheepswerf van het Poolse bedrijf Crist SA in Gdynia heeft gewerkt.

Hij maakte volgens haar werkdagen van twaalf uur onder onveilige omstandigheden en kreeg minder dan de helft van het salaris van Poolse werknemers uitbetaald. Daarvan zou ook nog eens "heel veel" zijn ingehouden door de Noord-Koreaanse regering.