'Noord-Koreanen werkten gedwongen aan bouw Nederlandse schepen'

Ook journalisten van The New York Times deden onderzoek naar de Noord-Koreaanse arbeid in Polen. Volgens hun bronnen verbleven er in 2017 tenminste 450 arbeiders uit Noord-Korea in Polen, die werken bij negentien bedrijven. Omdat werkvergunningen door provinciale autoriteiten worden verstrekt, is het moeilijk om een exact aantal voor het hele land te geven.

De krant haalt experts aan die schatten dat alle 147.000 Noord-Koreaanse arbeiders die in het buitenland actief zijn jaarlijks zo'n 200 tot 500 miljoen dollar opbrengen voor het regime in Pyongyang.

Ook de oud-ambassadeur van Noord-Korea in Londen bevestigt dat de inzet van werkkrachten een lucratieve bron van inkomsten is voor het regime. Tae Yong-ho liep in 2016 over en heeft in een aantal publieke getuigenissen een boekje opengedaan over de praktijken van Pyongyang.

Hij stelt dat Noord-Koreaanse arbeiders ook in het buitenland altijd onder toezicht staan van het regime en dat het geld vaak door Noord-Koreaanse diplomaten in contanten naar Pyongyang wordt gebracht.

Sancties

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft tal van sancties opgelegd aan Noord-Korea. Vanwege schendingen van de mensenrechten, maar vooral ook vanwege een kernprogramma en het testen van raketten. Import en export zijn aan banden gelegd, de verkoop van olie aan Noord-Korea is gelimiteerd, luxe goederen mogen er niet naartoe.

Of de sancties ook echt worden nageleefd is minder duidelijk. Bij de laatste aanscherping ervan in decmber 2017 is afgesproken dat er binnen twee jaar een einde moet komen aan het tewerkstellen Noord-Koreaanse arbeiders. The New York Times schrijft dat het aantal landen dat Noord Koreanen laat werken is gedaald van 40 naar 16.