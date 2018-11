'Uitmuntende sluipschutter' plande aanslag op Spaanse premier Sánchez

In Spanje is een 63-jarige man gearresteerd die volgens justitie van plan was een aanslag te plegen op premier Sánchez. Die aanhouding gebeurde al in september, maar berichten erover komen nu pas naar buiten. Volgens Spaanse media wilde de man de beslissing van de regering vergelden om oud-dictator Franco te herbegraven.

Tegen dat besluit wordt fel geprotesteerd door extreemrechtse aanhangers van de generaal. De verdachte, Manuel Murillo Sánchez, een Catalaanse bewaker met een wapenvergunning, was een van hen. Omdat hij geen strafblad heeft, was het moeilijk hem in de gaten te houden. "Hij wordt omschreven als een lone wolf, die zeer gemotiveerd was om premier Sánchez te doden", zegt correspondent Rop Zoutberg.