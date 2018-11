'Sessions maakte geen uitglijder en kreeg toch de wind van voren'

"President Trump zag zijn minister van Justitie als een soort persoonlijk advocaat, iemand die hem beschermt tegen onderzoeken en heksenjachten. Dat bleek Sessions niet te zijn", reageert Amerikadeskundige Diederik Brink op het ontslag van de Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions.

Vanavond stuurde Trump de 71-jarige Sessions de laan uit, met wie hij eigenlijk al vanaf het begin in de clinch lag. Het ging mis toen bleek dat Sessions zelf met de Russische ambassadeur over Trumps campagne had gesproken en dat hij daar tijdens in de Senaat niet duidelijk over was. "Om zichzelf te redden heeft Sessions toen gezegd dat hij, in het kader van onafhankelijkheid, zich niet met het onderzoek wilde bemoeien en daar is Trump ontzettend kwaad over geworden", zegt Brink. "Vanaf het moment dat Sessions zich heeft teruggetrokken uit het Ruslandonderzoek is Trump volkomen doorgeslagen."

In tweets en interviews liet Trump geen spaan heel van Sessions. Brink: "Hij heeft hem een jaar lang gemarteld en vernederd. Zoiets is eigenlijk nog nooit voorgekomen. Soms lees je jaren later in memoires dat er achter de schermen wat gedoe is geweest, maar dat een president zijn eigen minister van Justitie zo aanviel, is niet eerder gebeurd."

In alle politieke situaties zou het terugtrekken uit het onderzoek verwacht en gepast zijn, maar de enige die het niet accepteerde was Trump, zegt Brink. "Het geeft aan hoe onorthodox Trump is, het compleet vernederen van je eigen minister, met grove taal, toont dat Trump geen enkele loyaliteit kent."