VVD'er Zijlstra naar bouwbedrijf VolkerWessels

Oud-minister Halbe Zijlstra heeft een nieuwe baan. Hij werkt sinds begin deze maand voor bouwbedrijf VolkerWessels.

Zijlstra is 'strategiedirecteur'. De VVD'er trad in februari af als minister van Buitenlandse Zaken, nadat duidelijk was geworden dat hij had gelogen over een ontmoeting met de Russische president Poetin.

Afgelopen zomer werd hij genoemd als nieuwe Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank. Maar hij trok zich terug en zei dat hij de voorkeur gaf aan een baan in het bedrijfsleven.

Zijlstra was een kleine vier maanden minister. Daarvoor was hij onder meer staatssecretaris van Onderwijs en fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Voor hij de politiek in ging, werkte hij ook al in het bedrijfsleven.