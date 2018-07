VVD'er Zijlstra niet langer in de race voor topbaan Wereldbank

Voormalig VVD-minister Zijlstra heeft zich teruggetrokken uit de sollicitatieprocedure voor de Wereldbank. Bronnen bevestigen een bericht daarover in De Telegraaf. Zijlstra zegt dat hij de voorkeur geeft aan een baan in het bedrijfsleven.

Vorige maand werd bekend dat de voormalig minister van Buitenlandse Zaken genoemd werd als de nieuwe Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank. Zijlstra was eerder onder meer fractievoorzitter van de VVD en minister van Buitenlandse Zaken. In februari stapte hij op als minister, nadat duidelijk was geworden dat hij had gelogen over een ontmoeting met president Poetin.

Veel serieuze kandidaten

In coalitiekringen vroeg men zich daarom af of Zijlstra wel zo kort na zijn aftreden in zo'n belangrijke functie kon worden benoemd. Naar verluidt hebben betrekkelijk veel serieuze kandidaten zich gemeld voor de baan.

De bewindvoerder bij de Wereldbank beslist mee over leningen die worden verstrekt voor de bestrijding van armoede. De organisatie is gevestigd in Washington D.C..

Wie de huidige Nederlandse bewindvoerder, de PvdA'er Heemskerk, deze zomer nu wel moet gaan opvolgen, is nog niet bekend.