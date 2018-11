Democraten winnen Huis, Republikeinen houden Senaat, wat betekent dat?

De uitslag van de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten tekent zich steeds duidelijker af. Terwijl de Democratische Partij een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden haalde, bouwden de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat uit. Maar wat betekent die uitslag precies? Correspondent Arjen van der Horst beantwoordde via Facebook en YouTube de belangrijkste vragen.

1. Wat betekent de winst van de Democraten in het Huis?

Tot vandaag hadden de Republikeinen alle macht in Washington. Ze hadden de Senaat, het Huis van Afgevaardigden en het Witte Huis in handen. Volgens Van der Horst wordt het met een Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden moeilijker voor president Trump om zijn agenda uit te voeren. "De politieke verhoudingen zijn echt veranderd. De Democraten krijgen nu veel middelen in handen om de president te controleren. Ze gaan nu over de begroting, kunnen wetsvoorstellen van Republikeinen tegenhouden en krijgen controle over een hele reeks parlementaire commissies waarmee ze onderzoeken kunnen starten en bijvoorbeeld medewerkers van Trump kunnen dagvaarden."

Het belangrijkste middel dat de Democraten nu in handen krijgen, is de mogelijkheid om een afzettingsprocedure tegen president Trump te starten. "Sommige Democraten in het Congres kunnen daar niet mee wachten, maar de meeste Democratische leiders willen eerst het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller afwachten."

Liever zelf luisteren? Van der Horst vertelt vanaf 02.35 minuten wat de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden betekent.