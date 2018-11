Democraten veroveren Huis, maar Republikeinen vergroten meerderheid in Senaat

Bij de tussentijdse verkiezingen in de VS veroveren de Democraten het Huis van Afgevaardigden, terwijl de Republikeinen de Senaat in handen houden en hun positie zelfs verstevigen.

Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Huis, zegt te willen samenwerken met de Republikeinen nu haar partij op het punt staat daar de macht over te nemen. "We zullen zoeken naar gemeenschappelijke belangen, maar ook onze standpunten verdedigen waar nodig", zei ze tijdens een campagnebijeenkomst. "We hebben genoeg van de verdeeldheid." Ze beloofde daarnaast de invloed van lobbygroepen tegen te gaan.

Trump

Veel kiezers zagen de stembusgang als een referendum over president Trump, iets waar Trump zelf aan heeft bijgedragen door zeer actief campagne te voeren. In gesprekken van persbureau AP met ruim 110.000 kiezers door het hele land, gaf een ruime meerderheid van 64 procent aan dat ze Trumps beleid hebben meegewogen.

Vooral gezondheidszorg en immigratie stonden hoog op de agenda: respectievelijk 26 en 23 procent van de ondervraagden noemde die thema's het belangrijkste. Een meerderheid van de kiezers meent dat het de verkeerde kant op gaat met het land, maar twee derde vindt dat het met de economie goed gaat.

Nog nooit gezien

De Republikeinse senator en oud-presidentskandidaat Ted Cruz won in Texas op het nippertje van de Democraat Beto O'Rourke. In de peilingen had Cruz een ruime voorsprong, maar in de tussenstand lag O'Rourke lang op kop, wat opvallend is voor de doorgaans behoudende staat. "Zoiets hebben we nog nooit gezien in Texas", erkende Cruz ook zelf.

Verschillende kandidaten reageren nadat ze in hun kiesdistrict hebben gewonnen: