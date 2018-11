Witte Helmen voor steun in Nederland: 'Goede mensen worden niet gehoord'

Om een einde te kunnen maken aan het conflict vragen ze Europa om hulp. Nu zijn ze daarom twee dagen in Nederland. Morgen volgt Frankrijk, en daarna Groot-Brittannië.

"Want het is geen Syrische oorlog, maar een internationaal conflict met burgers als slachtoffer", zegt Farouq Habib. "Burgers geven er niets om wie in het presidentiële paleis zit of welke partij regeert. Zij willen een gewoon leven met goed onderwijs voor hun kinderen, water en gezondheidszorg. Gewoon leven in vrede." Maar om dat te kunnen doen moeten de schuldigen eerst gestraft worden.

"Als we dezelfde oorlogsmisdadigers en schenders van mensenrechten aan de macht laten zal er geen vrede komen. Er zullen tienduizenden mensen jarenlang op zoek gaan naar wraak. Gerechtigheid is noodzakelijk." Want humanitaire hulp is voor de vele vluchtelingen nu noodzakelijk, maar minstens zo belangrijk vinden de mannen de bestraffing van de schuldigen.

Strafhof

"Het regime kan straffeloos doorgaan met hun gruwelijkheden omdat elke sanctie tegen het regime stuit op een Russisch veto in de VN-Veiligheidsraad. Wij dromen er daarom van dat de oorlogsmisdadigers op een dag voor een Internationaal Strafhof verantwoording moeten afleggen. Hier, in Den Haag."