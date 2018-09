Nederland stopt met steun aan Syrische oppositie

In hun brief zijn de ministers pessimistisch over de huidige situatie in Syrië. Volgens hen is een militaire overwinning van Assad inmiddels "imminent" en zijn de vooruitzichten voor een duurzame vrede in het land somber.

Nederland wil daarom geen nieuwe projecten opzetten of oude voort te zetten, omdat "de situatie in Syrië sinds de start van het stabilisatieprogramma dusdanig is veranderd in het voordeel van het regime".

Idlib

Wel blijft Nederland humanitaire hulp bieden aan burgers in Syrië. "Dit zal voor de mensen in Idlib, maar ook elders in Syrië, de komende tijd nog hard nodig zijn", aldus de ministers. Ze doelen hiermee op de dreigende slag om Idilb, het laatst overgebleven bolwerk van de rebellen.

De regeringstroepen van Assad lijken zich met steun van de Russen klaar te maken voor een groot slotoffensief. Gisteren meldden mensenrechtengroeperingen de zwaarste bombardementen op de provincie in een maand. Syrische en Russische vliegtuigen zouden tegen de 870 bombardementsvluchten hebben uitgevoerd. Ook vandaag waren er weer bombardementen.

Spanningen

In Idlib wonen zo'n drie miljoen mensen. De laatste jaren zijn veel rebellen en hun families met bussen naar de regio gebracht, als onderdeel van een overeenkomst met de regering in Damascus waarbij de VN vaak bemiddelde.

Internationaal wordt gevreesd voor een humanitaire ramp en het offensief zorgt voor spanningen. Washington waarschuwde deze week alvast dat de Amerikaanse regering bij het gebruik van chemische wapens in Idlib niet werkeloos zal toekijken.

De Russen beschuldigden op hun beurt vandaag de VS er nog van fosforbommen te hebben gegooid op de provincie Deir al-Zor.