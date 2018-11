Extra spreekuren bij OLVG voor patiënten Slotervaart

Het Amsterdamse ziekenhuis OLVG gaat in de avonden extra spreekuren houden voor patiënten van het failliete MC Slotervaart. Zij moeten op die manier sneller duidelijkheid krijgen over het vervolg van hun behandeling nu het Slotervaart-ziekenhuis dicht is.

Het gaat om patiënten van de afdelingen chirurgie, interne geneeskunde, maag-, darm- en leverziekten, dermatologie en kno. Zij kunnen terecht bij de locatie West van het OLVG.

Onrust

"Er is veel onrust en onzekerheid onder patiënten van MC Slotervaart", zegt bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch van het OLVG. "Het belangrijkste nu is dat de patiënten en hun families goed worden opgevangen en snel duidelijkheid krijgen over het vervolg van hun behandeling."

Het OLVG ziet nu dat al dat meer mensen zich melden bij zijn poliklinieken. Ook is er een flinke toename van het aantal patiënten op de spoedeisende hulp. De zorg van 'reguliere' patiënten gaat gewoon door, belooft het ziekenhuis.

Over de structurele opvang van patiënten van het MC Slotervaart worden nog gesprekken gevoerd door de Amsterdamse ziekenhuizen en zorgverzekeraars, melden AT5 en NH Nieuws.