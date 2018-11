Blokhuis laat ghb-gebruik in kaart brengen

Staatssecretaris Blokhuis laat uitzoeken hoeveel mensen de drug ghb gebruiken. Ook wil hij weten of zijn preventiebeleid wel voldoende werkt.

Hij reageert daarmee op het bericht van gisteren dat steeds meer gebruikers op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis belanden, nadat ze onwel zijn geworden of bewusteloos zijn geraakt.

"Ik ben daar ook van geschrokken", zei Blokhuis in de Tweede Kamer op vragen van het CDA. Volgens de staatssecretaris is er geen discussie over de risico's van het middel. "Ghb is troep." Een van de bestandsdelen is gootsteenontstopper.

Gewoon weer verder

"Het is kennelijk steeds normaler om ghb te gebruiken bij het uitgaan", zei Blokhuis. Hij wees erop dat veel jongeren nauwelijks beseffen hoe gevaarlijk ze bezig zijn. "Nadat ze in het ziekenhuis zijn geweest, gaan ze gewoon weer verder met gebruiken."

Blokhuis wil de Tweede Kamer begin volgend jaar laten weten hoe groot het probleem precies is en wat er eventueel verbeterd moet worden aan het preventiebeleid.

Hij gaf wel aan dat de aanpak van het ghb-gebruik lastiger is dan bij andere drugs. "Het is een vloeistof die mensen in flesjes meenemen naar uitgaansgelegenheden. We kunnen niet iedereen bij de deur gaan fouilleren."

Ghb is erg makkelijk zelf te maken. De meeste ingrediƫnten zijn te koop bij bouwmarkten. De staatssecretaris bekijkt de mogelijkheid om kassapersoneel alerter te maken op jongeren die producten kopen die gebruikt worden bij de productie van ghb.