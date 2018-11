Nederland overlegt met Pakistan over veiligheid ambassadeur

Nederland overlegt met Pakistan over de veiligheid van de Nederlandse ambassadeur Ardi Stoios-Braken in Pakistan. Die wordt volgens Pakistaanse media bedreigd vanwege "godslasterlijke afbeeldingen" die PVV-leider Geert Wilders op zijn twitteraccount heeft geplaatst.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft kennis genomen van een brief waarover Pakistaanse media schrijven. Daarin staat dat de veiligheid van de ambassade in Islamabad moet worden versterkt. "De veiligheid van medewerkers is serieus onderwerp van gesprek tussen Nederland en Pakistan." Vanwege veiligheidsredenen worden geen verdere mededelingen gedaan.

De dreiging, volgens Pakistaanse media een mogelijk plan voor een aanval, zou komen uit de hoek van de relatief kleine, maar streng islamitische partij Tehreek-e-Labbaik (TLP).

Cartoonwedstrijd

Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Pakistan zou de zorgen over de bedreigingen hebben geuit bij de Nederlandse ambassadeur. Die zou ze hebben overgebracht aan de Nederlandse autoriteiten. Of Nederland zelf maatregelen neemt om Stoios-Braken extra te beschermen, is niet bekend.

Het is niet voor het eerst dat Nederland en Wilders doelwit zijn van woedende aanhangers van de TLP. In augustus demonstreerden aanhangers van de TLP tegen Wilders en zijn cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed. Die wedstrijd werd uiteindelijk na dreigingen geannuleerd.

Bij de demonstraties in augustus werd ook opgeroepen de Nederlandse ambassadeur uit te wijzen en de diplomatieke banden met Nederland te verbreken.

Asia Bibi

De TLP is ook de drijvende kracht achter de grootschalige demonstraties tegen de vrijspraak van de christelijke Asia Bibi. Zij zat acht jaar in een dodencel omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd en werd onlangs vrijgesproken. Sindsdien is het onrustig in Pakistan, omdat extremistische gelovigen vinden dat Bibi alsnog geëxecuteerd moet worden.

Regeringspartijen CDA, ChristenUnie en D66 hebben het kabinet opgeroepen Asia Bibi tijdelijk op te vangen in Nederland, omdat ze haar leven niet zeker is in Pakistan. Bibi's advocaat Saif-ul-Malook is naar Nederland gevlucht, maakte stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) vandaag bekend.