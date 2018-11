Advocaat Asia Bibi vlucht vanuit Pakistan naar Nederland

De advocaat van Asia Bibi is naar Nederland gevlucht. Asia Bibi is de christelijke vrouw die onlangs in Pakistan werd vrijgesproken van godslastering. Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) biedt hem sinds zaterdag onderdak. De advocaat, Saif-ul-Malook, geeft later vandaag op een persconferentie een toelichting op de zaak.

Asia Bibi zat acht jaar in een dodencel omdat ze bij een burenruzie de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Het hooggerechtshof in Pakistan sprak haar onlangs vrij wegens gebrek aan bewijs, maar extremistische islamitische betogers willen dat Bibi alsnog publiekelijk wordt opgehangen.

Om een einde te maken aan de demonstraties, heeft de Pakistaanse regering een deal gesloten met de streng religieuze partij Tehreek-e-Labbaik (TLP). Met dat akkoord mag de partij een petitie indienen waarin het hooggerechtshof wordt gevraagd het vonnis te herzien. Ook zegt de regering bereid te zijn Bibi op een lijst te zetten van mensen die het land niet mogen verlaten.

Asiel

Sinds de vrijspraak zijn Bibi en haar directe omgeving hun leven niet zeker. Zelf verblijft ze voor zover bekend nog op een geheime locatie. Uiteindelijk wil ze het land verlaten. Haar echtgenoot heeft in een videoboodschap de Britse premier May om hulp gevraagd om Pakistan te verlaten.

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Nederland Bibi tijdelijk opvangt, zodat ze de ruimte heeft om te bepalen waar zij en haar gezin hun leven willen oppakken.