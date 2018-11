Ruimte-auto van Elon Musk inmiddels Mars voorbij

De volgende bestemming is volgens SpaceX "het Restaurant aan het einde van het universum", een verwijzing naar de Hitchhiker's guide to the galaxy van Douglas Adams. Het project verwees al eerder naar die sf-komedie: op het display van de Tesla staat het motto 'Don't panic!' uit de boekenreeks.

De Roadster heeft inmiddels bijna 300 miljoen kilometer afgelegd, met een snelheid van zo'n 71.000 kilometer per uur (20 km/seconde), rekende de website Where is Roadster uit.

Terug naar aarde?

Starman draait in 557 dagen rond de zon. Die baan zal hem uiteindelijk ook weer dichter bij de aarde brengen, zo is te zien op het kaartje van SpaceX. In 2091 scheert de auto zelfs op enkele honderdduizenden kilometers langs onze planeet, schrijft Space.com.

In de verre toekomst bestaat de kans dat de ruimteverkenner met zijn auto terugkeert naar aarde: er is een kans van 6 procent dat Starman ergens de komende 1 miljoen jaar hier neerstort.

SpaceX bereidt ondertussen de tweede lancering van de Falcon Heavy voor: die krijgt in januari 2019 een gebruikelijkere lading mee, een Arabische telecomsatelliet.

