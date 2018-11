Aantal weginspecteurs dat boetes mag uitschrijven wordt uitgebreid

Minister Van Nieuwenhuizen breidt het aantal weginspecteurs met een speciale opsporingsbevoegdheid uit naar honderd. Het is een van de maatregelen die ze neemt om de druk op de weg te verminderen. "Een op de vijf files komt door een ongeluk", zei Van Nieuwenhuizen bij WNL Op Zondag. Veel van die ongelukken "geven ook naar gedrag bij weggebruikers".

In januari maakte de minister al bekend dat ze 100 miljoen euro uittrekt om de fileproblematiek aan te pakken. Een deel van de weginspecteurs van Rijkswaterstaat heeft sinds maart de bevoegdheid om weggebruikers te beboeten die zich niet aan de regels houden. Zij hebben de zogeheten BOA-status en kunnen boetes uitdelen als bestuurders bijvoorbeeld een rood kruis negeren, of als er een vrachtwagen op de vluchtstrook staat.

'Filmersfile'

Van Nieuwenhuizen kondigde toen ook aan dat er op drukke wegen in de buurt van snelwegen slimme verkeerslichten komen om het verkeer beter te laten doorstromen. Ook worden spitsstroken omgevormd tot gewone rijstroken, zodat ze altijd gebruikt kunnen worden.

Daarnaast blijft ze actief campagnevoeren tegen mensen die met andere dingen bezig zijn in de auto, zoals appen, bellen of filmen. Van Nieuwenhuizen noemt als voorbeeld de mensen die een ongeluk op de A58 filmden en spreekt van een "filmersfile", die in opkomst is naast de kijkersfile.