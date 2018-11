Wapenvondst mogelijk doorbraak in moordonderzoek Enschede

De automatische wapens die de politie gisteren heeft aangetroffen in Hengelo en Enschede zijn gebruikt bij liquidatiepogingen in Twente en net over de grens in Duitsland. Op dit moment wordt onderzocht of ze ook zijn gebruikt bij een moord in Enschede en het beschieten van een shishalounge.

Bij invallen in panden in Hengelo en Enschede werden gisteren onder meer kalasjnikovs en een raketwerper gevonden. Twee verdachten werden aangehouden. Volgens de politie is een van de wapens gebruikt bij een poging tot moord vorig jaar op een man op een parkeerplaats in Gronau in Duitsland. De wapens zijn waarschijnlijk ook gebruikt bij een incident waarbij een kapper in brand werd gestoken in Enschede.

In beide gevallen kan sprake zijn geweest van een persoonsverwisseling. "Mogelijk waren ze allebei niet het goede doelwit", zegt een politiewoordvoerder bij RTV Oost. Meer wil ze er niet over kwijt. In verband met deze beide zaken werden eerder al vier verdachten aangehouden.

het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of dezelfde wapens ook zijn gebruikt bij de moord op een man in Enschede, eind januari. Het slachtoffer werd gevonden in zijn auto midden op een kruising in de stad. Die kruising is dicht bij een shishalounge, die vorig jaar werd beschoten, mogelijk ook met de gevonden wapens.