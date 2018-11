Politie vindt raketwerper met raketten bij inval in Hengelo

Bij invallen in panden in Hengelo en Enschede heeft de politie een grote hoeveelheid wapens gevonden. Daaronder waren automatische wapens en een raketwerper met raketten. Ook werden twee vuurwapens gevonden in een auto.

De politie vermoedt dat de wapens zijn gebruikt bij een reeks incidenten vorig jaar. In Enschede werd toen een Turkse kapper in brand gestoken en werden panden beschoten. En in Gronau, net over de grens, was een liquidatiepoging.

Bij de invallen in Hengelo en Enschede zijn twee Hengeloƫrs van 28 en 29 jaar aangehouden.