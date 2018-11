Plan voor doorstart IJsselmeerziekenhuizen bij curator

Cardiologie Centra Nederland (CCN) heeft bij de curator van de IJsselmeerziekenhuizen een doorstartplan ingediend, meldt de organisatie in een persverklaring.

CCN wil de failliete IJsselmeerziekenhuizen verder laten gaan onder de naam 'Zuiderzee Netwerk Ziekenhuis' (ZNZ) en wil "een zo breed mogelijk palet aan zorg bieden op alle vier de locaties in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk". Het plan heeft steun van de patiëntenraden, zegt CCN.

Spoedeisende hulp

De organisatie wil met zorgaanbieders in de regio afspraken maken over complexe ingrepen en de zorg voor zeer kwetsbare patiënten. Daardoor kunnen alle overige zorgvragen, waaronder ook spoedzorg, gewoon blijven plaatsvinden in de locaties van de IJsselmeerziekenhuizen. In Lelystad komt in de plannen een post voor niet-complexe spoedeisende hulp.

Het plan kan worden uitgebreid met complexe spoedeisende hulp en acute verloskunde, als het ministerie daarvoor geld beschikbaar stelt. Woensdag zei minister Bruins dat het kabinet eventueel bereid is om te betalen voor het ziekenhuis in Lelystad. Dit om, behalve basiszorg, ook spoedeisende hulp en acute verloskunde beschikbaar te houden.

Ervaring

Volgens cardioloog Igor Tulevski van CCN is het plan van zijn organisatie kansrijk door de ervaring die de organisatie heeft. Het netwerk van behandelcentra voor hart- en vaartziekten is mede-eigenaar van het ziekenhuis in Dokkum. "We hebben dat in 2014 gedaan. Dat hebben we omgebouwd van een zwalkende organisatie naar een ziekenhuis dat prima functioneert", zegt Tulevski. "We zijn koploper in schaalbare zorg: veel zorg kan veilig bij mensen thuis worden geleverd."

CCN wil van de IJsselmeerziekenhuizen een netwerkziekenhuis maken, waarbij wordt samengewerkt met andere zorgpartijen in de regio. Daaronder vallen ook ziekenhuizen. "We zijn bereid om in overleg te treden met zorgverzekeraars en partijen in het veld om afspraken te maken over zuinige en duurzame zorg. Alles wat zinnig en zuinig is, dat willen we leveren en daar zien we veel kansen voor."

Open houden

Tulevski pleit ervoor om de IJsselmeerziekenhuizen open te houden tot er duidelijkheid is over de toekomst. Gisteren kondigde minister Bruins aan dat de spoedeisende hulp wordt afgeschaald.

"Ik vind het afschalen niet verantwoord", zegt Tulevski. "Als je het ziekenhuis gaat ontmantelen, dan lopen de patiënten en de zorgverleners weg. Dan krijg je een stilstaande trein. De minister zegt daar zorg te willen, dan moet je niet afschalen. Een stilstaande trein is veel moeilijker en duurder in beweging te krijgen dan een trein in beweging. Als er nou een duidelijk plan was zou ik zeggen: voer het uit. Maar dat is er niet. Dit mag niet over de ruggen van de patiënten gebeuren."

CCN is niet de enige partij die het ziekenhuis wil overnemen. Naast de cardiologen hebben ook het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk en de Antonius Zorggroep uit Friesland interesse getoond in een overname van (een deel van) de IJsselmeerziekenhuizen.