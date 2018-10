Ziekenhuis Harderwijk wil ziekenhuiszorg Lelystad overnemen

Het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk wil de poliklinische ziekenhuiszorg in Lelystad overnemen. Dat blijkt uit een bericht dat is verspreid onder de medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen. Het St Jansdal bevestigt dat er plannen zijn, maar zegt dat de deal nog niet honderd procent rond is.

"De verwachting is dat de inwoners van Lelystad voor ruim tachtig procent van hun ziekenhuisbezoeken gewoon terecht kunnen in hun eigen stad", zegt Relinde Weil van de raad van bestuur van St Jansdal. Ze noemt het plan "realistisch en haalbaar".

Kleine ingrepen

"Voor zeer specialistische zorg wordt er doorverwezen naar St Jansdal of andere omliggende ziekenhuizen," staat in het bericht aan de medewerkers. In Lelystad kunnen mensen terecht voor uitgebreide poliklinische zorg, diagnoses, kleine medische ingrepen en er komt een spoedpoli. Het gaat in alle gevallen om dagbehandelingen, het is niet meer mogelijk om in het ziekenhuis te worden opgenomen.

De afdelingen spoedeisende hulp, kindergeneeskunde en verloskunde verdwijnen uit Lelystad. Daar heb je een operatiekamer en een intensive care voor nodig met veel artsen en gespecialiseerd personeel en dat is volgens St Jansdal te duur.

Het St Jansdal wil gebruikmaken van de huidige medewerkers en medisch specialisten van het MC Zuiderzee. Ook de polikliniek in Dronten blijft volgens de plannen open. Wat er met de poliklinieken in Emmeloord en Urk gebeurt is op dit moment nog niet bekend.