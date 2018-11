Rutte: kabinet niet van plan om kinderpardon te verruimen

Het kabinet is niet van plan om het kinderpardon te verruimen. Premier Rutte zegt dat hij respectvol kennisneemt van acties als die van programmamaker Tim Hofman. "Maar er zijn geen voornemens om het beleid aan te passen, dat niet."

Rutte zegt dat Nederland een streng en rechtvaardig asielbeleid voert, waarbij mensen die op de vlucht zijn voor geweld worden opgevangen. Daarbij hoort volgens hem dat je ook streng moet zijn tegenover mensen die geen recht hebben op een verblijfsvergunning. "Anders verlies je het draagvlak in de samenleving."

De premier noemt het een "gevoelige kwestie" dat er kinderen zijn die hier naar school gaan en vriendjes hebben gemaakt. "We houden van die kinderen. Maar je moet streng zijn tegen ouders die weten dat ze hier niet mogen blijven en dat toch doen. Zij zijn toch verantwoordelijk voor hun kinderen? Je weet dan toch welk risico je neemt?"

'Geen valse hoop geven'

Rutte wil deze kinderen geen "valse hoop" geven en voorkomen dat er een "aanzuigende werking" komt op andere ouders, die wat hem betreft geen echte vluchtelingen zijn en toch naar Nederland komen.

Rutte reageerde op verschillende acties voor kinderen die in Nederland zijn opgegroeid, maar mogelijk worden uitgezet. Hofman maakte een programma over een aantal van die kinderen en stelde een petitie op voor een ruimer kinderpardon. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld in de Haagse Bethel-kerk een non-stopkerkdienst gehouden voor een Armeens gezin.

De acties volgen op de uitzondering die is gemaakt voor de Armeense kinderen Lili en Howick, die uiteindelijk wel een verblijfsvergunning hebben gekregen. Rutte wees erop dat er in hun geval gebruik is gemaakt van de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris voor Asielzaken. "En dan gaat het altijd om een unieke afweging in unieke gevallen."