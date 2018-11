Dijkhoff wilde Irakees jongetje geen 'valse hoop' geven

VVD-fractieleider in de Tweede Kamer Klaas Dijkhoff komt in een filmpje op Twitter terug op zijn optreden in een documentaire over het kinderpardon van Tim Hofman. Hij zegt dat hij de 9-jarige Nemr geen valse hoop wilde geven en daarom "het eerlijke verhaal" heeft verteld. Het jongetje wordt mogelijk uitgezet naar Irak.

Programmamaker en actievoerder Tim Hofman had Nemr meegenomen naar de Tweede Kamer om een aantal politici te spreken. Toen het kind zei te vrezen voor zijn leven in Irak, zei Dijkhoff: "Ja, dus?" Over die opmerking ontstond ophef op de sociale media. Mensen vonden die walgelijk en mensonterend.

'Rotverhaal'

Dijkhoff zegt nu op Twitter dat hij de opmerking tegen programmamaker Hofman maakte en niet tegen Nemr zelf. Hij zegt dat hij langer met het jongetje heeft gesproken en dat daar "een nogal abrupt stukje" van in de documentaire te zien is. "Ik zal niet meteen zeggen dat het een tof gesprek was", zegt hij. "Het blijft een rotverhaal voor het kind." Maar hij heeft zich naar zijn mening niet bot uitgelaten tegenover Nemr.

Tim Hofman wil voorkomen dat Nemr en zo'n 400 andere kinderen worden uitgezet. Hij wil een kinderpardon voor kinderen die in Nederland zijn geboren en hier langer dan vijf jaar wonen. Onder zijn petitie met die strekking staan inmiddels ruim 80.000 handtekeningen.