House of Cards zonder Kevin Spacey 'is heel raar'

"En nu ik." Met die woorden van Claire Underwood, recht in de camera uitgesproken, eindigt seizoen vijf. Het zesde en tevens laatste seizoen van de populaire serie House of Cards staat vanaf vandaag op streamingsdienst Netflix. En dat laatste seizoen wordt inderdaad het seizoen van Claire Underwood, gespeeld door Robin Wright.

Het zal voor de fans van de serie even wennen zijn, want Kevin Spacey, die de hoofdrol van Frank Underwood vertolkte, is niet te zien. Hij is uit de serie geschreven na beschuldigingen van seksuele intimidatie.

House of Cards zonder Spacey is "heel erg raar", zegt filmjournalist Robbert Blokland. Hij mocht voor de release al vijf afleveringen bekijken. "Vijf seizoenen lang hebben we met hem meegeleefd en Kevin Spacey wist die hufter Frank Underwood toch sympathiek te maken", zegt Blokland in het NOS Radio 1 Journaal.

Claire als president

Zonder te veel spoilers te geven: het nieuwe seizoen begint met Claire Underwood als president, want haar man Frank is plotseling overleden. "Hoe goed Wright ook is als actrice, zij weet de kar toch niet in haar eentje te trekken", vindt Blokland.

"Dat komt vooral door de balans tussen die twee: het ijskonijn Claire en de ironische Frank werkte perfect. En die balans binnen hun huwelijk was ook spannend. Nu moet je met haar gaan meeleven en dat werkt op de een of andere manier niet goed."